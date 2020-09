Elektrische markeerunit voor PCB’s

De elektrische markeerunit van Ingun is bedoeld voor het procesveilig markeren van ‘goed’ geteste printplaten, niet-geharde metalen of elektronische assemblages. Een permanente cirkel met een diameter van 2 mm wordt in het te testen product gegraveerd.

Door de extreem kleine buitenafmetingen wordt een aanzienlijke ruimtebesparing behaald bij het inbouwen in een testopstelling. De markeerunit bestaat uit twee delen: een houder en de verwisselbare graveerunit. Door dit ontwerp is het mogelijk om zonder gereedschap, snel en eenvoudig een versleten graveerunit te vervangen, omdat de houder in de testopstelling blijft zitten. Dit snelwisselsysteem resulteert in tijd- en kostenbesparingen in het testproces. De doorlopende buitenschroefdraad zorgt voor een nauwkeurige instelbare positionering. Het spanningsbereik van 6 tot 42 VDC met bescherming tegen omgekeerde polariteit zorgt voor eenvoudig en veilig gebruik met alle gangbare testsystemen. In tegenstelling tot conventionele aansluitmethodes zorgt de steekbare aansluiting ervoor dat de kabels van de markeerunit probleemloos kunnen worden losgekoppeld.



www.ingun.com