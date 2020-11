Dauwpunt monitor

De EE046 condensatiemonitor meet nauwkeurig de relatieve vochtigheid en temperatuur op en bij leidingen en kan zo bepalen of er een dauwpuntmoment kan plaats vinden. De sensor bevat een relaisuitgang en met dit contact kan vroegtijdig gewaarschuwd worden wanneer er een dauwpunt situatie voorkomen dient te worden.

De EE046 is verkrijgbaar in twee versies. Het wand/buismodel is geschikt voor installatie op vlakke oppervlaktes en buizen met een diameter tot 50 mm. Deze wordt veelal gebruikt op koelplafonds, koel en/of koudwaterleidingen, gekoelde oppervlaktes en koelbalken. Er is ook een opklikbare model, dat geschikt is voor kunststof en aluminium composiet buizen met een diameter van 16 mm. Dit model is ideaal voor vloerwarming.



De sensoren hebben een snelle reactietijd en een stabiele meting op lange termijn. Op deze wijze zijn schommelingen van vochtigheid of veranderingen in oppervlaktetemperatuur snel waarnemen. Een relais geeft een stroomstoring of een kapotte kabel aan. Bovendien geeft een led de status van de EE046 aan (normale werking, alarm of stroomuitval). Het vochtdetectie element wordt beschermd tegen stof en vuil door een speciale E+E-coating. Dit zorgt ook in ruwe en vervuilde omgevingen voor langdurige stabiele en betrouwbare metingen.