Ex e-behuizing

Het SR gamma rvs Ex e-Behuizingen is beschikbaar in meer dan 30 afmetingen. De IP66/NEMA 4X- behuizingen zijn teruggebracht tot de basisversie. Eventuele accessoires, zoals flensplaten, scharnieren, kwartdraaisloten en afscherming, worden door Pepperl+Fuchs uitsluitend geïntegreerd in overeenstemming met de specifieke klantvraag. Afhankelijk van de eisen van de toepassing kunnen de behuizingen, die gecertificeerd zijn voor een temperatuurbereik van -60 °C tot +120 °C, verticaal of horizontaal in de bedrijfsruimte worden gemonteerd. Alle versies uit het SR-gamma die geschikt zijn voor wandmontage kunnen direct vastgeschroefd worden met 90° draaibare montagebeugels of klinknagels zonder verdere aanpassing. Als het SR-gamma als bedieningseenheid gebruikt wordt, kunnen de contactblokken bevestigd worden aan een rail of rechtstreeks op de behuizing. In eerste instantie zullen diverse versies remote I/O-kasten beschikbaar zijn na de marktintroductie, afgestemd op de eisen van de olie- en gasindustrie, de chemie en farmaceutische industrie. De uitvoeringen zullen voortdurend aangevuld worden met bijkomende opties, zoals klemmenkasten en -blokken, besturingscomponenten, lastscheiders en veiligheidsschakelaars en binnenkort veldbusaansluitingen.