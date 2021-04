De HD5 drie-standenschakelaar (‘hold-to-run’) voor de voedingsmiddelen- industrie wordt gebruikt voor de veilige inspectie van productiemachines of het betreden van beveiligde machineomgevingen. De HD5 kan ook worden ingezet voor het programmeren of testen van onafgebouwde machines waar geen andere beveiliging mogelijk is. Het ontwerp voldoet aan de voorwaarden uit de EHEDG-richtlijnen. De schakelaar is IP65-geclassificeerd. en beschikt over een anticondensmembraan. De HD5 kan dus worden gebruikt in spatwaterzones of op plaatsen waar met levensmiddelen wordt gewerkt. De kunststof behuizing is goedgekeurd voor contact met levensmiddelen en bestand tegen de meest gebruikte reinigingsvloeistoffen en chemicaliën in de levensmiddelen- en drankenindustrie. Als markering wordt in plaats van stickers gebruikgemaakt van lasermarkeringen.