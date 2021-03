Klemhefbomen met veiligheidsfunctie

Kipp heeft het assortiment klemhefbomen uitgebreid: De nieuwe modellen met veiligheidsfunctie verhinderen onopzettelijk openen of sluiten. Zo zorgen de bediendelen voor meer veiligheid, niet alleen in productieomgevingen, maar bijvoorbeeld ook in de medische techniek of in de revalidatie. De werkwijze van de nieuwe klemhefbomen is eenvoudig: In de uitgangstoestand kunnen ze vrij worden gedraaid; er bestaat geen verbinding met de klemplaats. De gebruiker moet op de hefboom drukken, zodat de vertanding vastklikt - pas daarna kan de klemming los- of vastgedraaid worden. De hefboom keert terug naar de oorspronkelijke stand met behulp van een veer, zodra de hefboom wordt losgelaten. De gesloten greepcontour heeft geen storende randen, zodat de nieuwe producten volgens de fabrikant bij uitstek geschikt zijn voor medische voorzieningen, sport- of revalidatieapparaten. Aan de bovenkant bevindt zich een slotsymbool dat verwijst naar het speciale mechanisme van de producten. De greep is gemaakt van verstevigde kunststof en verkrijgbaar in de kleuren zwart en rood. De nieuwe modellen zijn leverbaar met zowel binnen- als buitendraad in de maten M5, M6 en M8.