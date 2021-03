Volgens Datalogic is hun nieuwe HandScanner het kleinste en lichtste draagbare apparaat dat werknemers met beide handen goederen of pakketten laat ‘picken’.

Gebruikers krijgen bij elke gelukte scan optische, akoestische en haptische feedback. De 'Standard range' is ontworpen voor scannen op korte afstand, tussen 10 en 80 cm. Het 'Mid range'-model heeft een scanbereik van 30 tot 150 cm. De batterij gaat tot 15 uur en 10.000 scans mee en is 2 uur volledig opgeladen. Scannen werknemers op een statische, semi-statische of dynamische werkplek, dan worden de data automatisch naar een gekoppelde smartphone, mobiele of industriële computer verzonden, of naar een tablet via een Bluetooth Low Energy-verbinding. De scanner kan worden gekoppeld aan in de hand gehouden (Memor 10- en Memor 20-) en op voertuigen gemonteerde (Rhino II-)computers voor gegevensverzameling.