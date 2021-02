EAO heeft de Serie 09 verbeterd met een universele schakelaar. De is ontwikkeld voor E1-toepassingen, uitgerust met een geïntegreerde connectoruitsparing en geschikt voor gebruik in het interieur van voertuigen, met name in personenauto‘s, elektrische voertuigen, bussen, vrachtwagens en speciale voertuigen. De Serie 09 schakelaars kunnen worden gecombineerd tot een vrijwel onbeperkte serie schakelfuncties in vele uiteenlopende voertuigtoepassingen. Dankzij het modulair, ergonomisch ontwerp voor de automobielsector en de adapterframes kunnen de schakelaars geïnstalleerd worden in een standaard-DIN ISO 7736-radioschacht. De schakelaars voor klikmontage en net harde of zachte tactiele feedback kunnen worden gemarkeerd met verlichte ISO 7000- of klantspecifieke symbolen.