‘EHEDG’-kabeldoorvoer

De FDA- en EHEDG-conforme kabeldoorvoerplaten KEL-DPZ-HD zijn speciaal ontwikkeld voor gebruik in de voedings- en farmaceutische industrie. Aan de zichtbare zijde is vuilophoping onmogelijk. De buitenste contourstraal van 6 mm in plaats van de vereiste 3 mm overtreft de EHEDG-richtlijn. Voor de KEL-DPZ-HD is gebruik gemaakt van FDA-conform materiaal in overeenstemming met de voedselgoedkeuring 1935/2004/EG en (EU) 10/2011. De signaalkleur blauw RAL5005 zorgt voor een duidelijke visuele kleurherkenning van de kabeldoorvoerplaten. De KEL-DPZ-HD kan kabels en slangen met een diameterbereik van 3,2 mm tot 22,2 mm doorvoeren af te dichten (IP65/66/67/68). Afhankelijk van de uitvoering kunnen tot 35 kabels worden doorgevoerd met deze kabeldoorvoerplaat.. De platen zijn verkrijgbaar met een metrische schroefdraad in de maten M32, M40, M50 en M63.