EPLAN ePULSE: Kwaliteitsverbetering op product- en procesniveau

EPLAN biedt nu al geruime tijd cloudgebaseerde systemen aan. EPLAN Data Portal is wereldwijd de standaard fabrikantenbibliotheek geworden voor het downloaden van apparaatgegevens.

Sinds begin 2019 is het oplossingenaanbod uitgebreid met EPLAN eVIEW, waarmee ECAD-projecten kunnen worden bekeken, gecontroleerd en van commentaar worden voorzien door middel van redlining. In dialoog met klanten en partners wordt met EPLAN ePULSE de koers van het bedrijf richting agile cloud-development nu consequent doorgetrokken.

Het nieuwe oplossingenaanbod EPLAN ePULSE vormt de basis voor een compleet netwerk van cloudgebaseerde systemen waarin data en projecten, disciplines en engineers van over de hele wereld bij elkaar worden gebracht. Gebruikers krijgen via hun internetbrowser toegang tot applicaties die de bestaande productwereld van het EPLAN Platform aanvullen met nieuwe functies langs de datagebaseerde waardeketen. Het open karakter van EPLAN ePULSE houdt onder meer in dat voor de toekomst diverse bestandsformaten en interfaces voor systemen van andere aanbieders gepland zijn.



Verbindend element in de toeleveringsketen

"Wij gebruiken agile ontwikkelingsmethoden voor ons cloudaanbod en houden scherp in de gaten wat onze klanten nodig hebben", zegt Sebastian Seitz, CEO bij EPLAN en CIDEON. "EPLAN ePULSE dient daarbij als verbindend element in de toeleveringsketen tussen eindgebruikers, machine- en installatieleveranciers en componentfabrikanten in de industriële productie." De in EPLAN ePULSE opgeslagen projectgegevens functioneren zowel als systeembeschrijving voor de eigen productie als voor documentatie van alle automatiseringsrelevante aspecten van de digitale tweeling voor de klant. "In het tijdperk van de digitalisering kunnen onze klanten hiermee voor 100 procent vertrouwen op digitale data", legt Seitz uit. Om dit te kunnen bereiken, heeft EPLAN een nieuwe afdeling gecreëerd die in een agile-omgeving een nieuwe impuls geeft. Hier wordt geëxperimenteerd en met klanten en partners gediscussieerd. Niet elk idee zal ook ten uitvoer worden gebracht, maar creatief denken en open mindset worden aangemoedigd.



De cloudgebaseerde systemen van EPLAN op een rij

Met EPLAN eVIEW zullen in het EPLAN Platform gegenereerde projecten direct in de cloud toegankelijk zijn. Dit betekent dat projectgegevens overal en altijd kunnen worden bekeken. Een redlining-functie biedt medewerkers op de productievloer of in het onderhoud de mogelijkheid voorstellen toe te voegen voor veranderingen in schema's.

EPLAN Data Portal biedt webgebaseerde toegang tot hoogwaardige productcatalogus van talrijke componentfabrikanten. Alle, in het EPLAN Platform verankerde, oplossingen hebben in gelijke mate toegang tot deze webservice. Het eenvoudig overnemen in de EPLAN documentatie van de aangeboden componenten door middel van drag-and-drop reduceert de benodigde tijd voor de engineering en verhoogt de kwaliteit van de machine- en installatiedocumentatie.

Met de cloudversie van EPLAN Cogineer is het binnenkort mogelijk om met een paar muisklikken schema's uit een sjablonenbibliotheek te genereren. De nieuwe uitgebreide versie, EPLAN Cogineer Advanced, biedt extra functies: het importeren van configuratievariabelen en waardesets, en het eenvoudige hergebruik van deelfuncties helpen allemaal om het creëren van modellen nog eenvoudiger te maken.

Achtergrond

Cloudoplossingen zijn een effectief middel om de standaardisering van data en processen te bevorderen. In de engineering gaat dit hand-in-hand met nieuwe kansen voor procesoptimalisatie en kwaliteitsverbetering op productie- en procesniveau. Tenslotte werken hier alle betrokkenen op één uniforme gegevensbasis - met een optionele mogelijkheid de toeleveringsketen ook in de toegang te betrekken. De cloud als centrale locatie voor de uitwisseling van relevante engineeringsdata zorgt voor snelle toegang tot hoogwaardige digitale data, die daarmee zeer eenvoudig en locatie-onafhankelijk kunnen worden gebruikt. Met EPLAN ePULSE blijven bedrijven concurrerend op de huidige markt, met ook een duidelijk potentieel voor succes op de lange termijn.