EMMT-AS servomotor en CMMT-AS servodrive

Met de EMMT-AS en de CMMT-AS is het assortiment servomotoren en -drives van Festo uitgebreid met twee

kostenefficiënte, compacte uitvoeringen.

De motor en drive zijn optimaal op elkaar afgestemd en vormen hiermee de perfecte servoaandrijving voor uiteenlopende toepassingen waar nauwkeurigheid, snelheid en de mogelijkheid voor positie-, snelheid- en krachtregeling centraal staan. Aan te sturen via onder andere EtherCAT, Profinet, Ethernet/IP en Modbus/TCP. De servomotor EMMT-AS is uitgevoerd met een enkele kabel voor zowel motor- als encodersignalen. Eenvoudig aan te sluiten dus. Kenmerkend voor deze nieuwe motoren is verder het lage cogging-koppel waarmee de motoren uitermate geschikt zijn voor nauwkeurige positionering bij lage toerentallen. Te gebruiken voor positie-, snelheid- en krachtregelingen in zowel eenvoudige 1-assige als complexe pick&place taken. Beschikbaar in 24/48 VDC en 240/380 VAC uitvoeringen.

