Nieuwe Safety Field Box van Schmersal

Eenvoudige installatie-oplossing voor complexe machines: veiligheidsveldbus met PROFINET/PROFIsafe-veldbusinterface

Deze veiligheidsveld-bus voor PROFINET/PROFIsafe-systemen, die in 2019 op de markt zal worden gebracht, is geschikt voor de eenvoudige plug-and-play installatie van maximaal acht veiligheidsvoorzieningen.

Dankzij de universele interface met een 8-polige M12-connector kan hij worden gebruikt voor het aansluiten van een groot aantal veiligheidsinrichtingen: elektronische en elektromechanische veiligheidsvergrendelingen, schakelaars, sensoren, lichtschermen en bedieningspanelen. Ook veiligheidsinrichtingen van andere fabrikanten kunnen eenvoudig worden aangesloten, bijvoorbeeld via een adapter.

De veiligheidssignalen van de aangesloten veiligheidsvoorzieningen worden via de veilige PROFINET/PROFIsafe-veldbusinterface naar een veiligheidsbesturing doorgestuurd voor verwerking. PROFIsafe is de functioneel veilige uitbreiding op de standaardcommunicatie via PROFINET. De PROFIsafe-gebaseerde communicatie is beveiligd tegen wijzigingen, overdrachtsfouten, wijzigingen in de telegramvolgorde en dergelijke. Parallelle overdracht van veiligheidssignalen maakt een vrije verbinding van de veiligheidsvoorzieningen in de veiligheidsbesturing mogelijk. De aansluitingen van de veldeenheden kunnen ook worden geconfigureerd om verschillende componenten met elkaar te verbinden, zodat een maximale flexibiliteit in het conceptuele ontwerp van de veiligheidsoplossingen mogelijk is. Bovendien zijn alle aansluitingen van de componenten ook voorzien van een zelfresetend zekeringselement voor de beveiliging van de leidingen. Nadat een overstroom in een verbinding is geëlimineerd, wordt het zekeringselement na een korte afkoelingsperiode gereset.

Voordelen van de veiligheidsveldbus

"De veiligheidsveldbox is een eenvoudige, goedkope installatieoplossing die zeer flexibele, individueel configureerbare veiligheidsoplossingen voor complexe machines en systemen biedt", aldus Udo Weber, Product Manager Veiligheidstechniek bij Schmersal. "Bovendien zorgt de extra overdracht van alle diagnosesignalen van aangesloten apparaten voor een optimale procestransparantie".

De voordelen van de veiligheidsveldbox in het kort: Als eenvoudige plug-and-play oplossing zorgt hij voor een snelle montage en een kostenefficiënte, storingsvrije installatie met weinig bekabeling.

