Coval biedt een compleet assortiment vacuümgrijpers voor cobots en robots. De CVGC is een koolstofvezelversterkte vacuümgrijper. De plug&play-grijper is ontworpen voor verschillende modellen cobots. Het kleinste model weegt minder dan 1 kg.

De vacuümgenerator, het regelpatroon, de vacuümschakelaar en de geluiddemper zijn gemonteerd in een compact functieblok. De CVGC's beschikken over een schuimrubber grip-interface die geschikt is voor gebruik bij veel verschillende materialen. De CVGC is verkrijgbaar in drie maten: 150 x 150 mm, 240 x 120 mm en 320 x 160 mm. De CVGL lichtgewicht vacuümgrijper voor robots is verkrijgbaar in drie standaardlengtes: 424, 624 en 824 mm. Ook kan gekozen worden voor een aangepaste lengte en een vaste breedte van 120 mm. Er zijn drie grijpinterfaces beschikbaar: schuim, zuignappen of de gelachtige COVALflex. De CVGL (afgebeeld) kent drie zuigkrachten en werkt met naar keuze een geïntegreerde of een externe generator. De MVG - modulaire vacuümgrijpers worden voornamelijk gebruikt voor robots met zwaar laadvermogen en voor palletiseermachines. De serie biedt de mogelijkheid om een grijper te configureren en aan te passen aan elke toepassing, voor ladingen tot enkele honderden kilo's. De MVG's worden op maat gemaakt in afmetingen die kunnen variëren van 150 x 150 tot 1200 x 1000 mm. De gebruiker kan ook de vacuümgenerator configureren en de grijpinterfaces kiezen met foampad , zuignappen of COVAL-flex.

www.coval-international.com