Rollengeleiding

HIWIN heeft nu ook in de CRG-serie profielrailgeleidingen rollengeleidingen met afdekband voor toepassing bij precisie- en zwarelasttoepassingen. De afdekband heeft vele voordelen. Dankzij de eenvoudige bevestiging met slechts enkele handgrepen, wordt de inspanning die nodig is om de montageboringen te sluiten tot 90 procent verminderd. Bovendien biedt de afdekband extra bescherming voor de lineaire geleiding onder zware omgevingsomstandigheden. In de profielgeleidingen uit de CRG-serie worden rollen in plaats van kogels als wentellichamen toegepast. In vergelijking met kogels hebben rollen een groter contactoppervlak en kunnen zij dus grotere belastingen absorberen. Het lineaire contactoppervlak reduceert de vervorming door de optredende belasting aanzienlijk. Dit resulteert in een hoge stijfheid en een hoog draagvermogen in alle vier de belastingrichtingen.