Hygiënische schroefverbinding

Kipp heeft een nieuw schroefverbindings- systeem ontwikkeld voor toepassingen waarin hygiëne een belangrijke rol speelt. Het systeem wordt gekenmerkt door vloeiende radii en overgangen; het heeft geen groeven, bramen of oneffen kopsteunen. Binnenradii van > 3 mm en een ruwheidswaarde in het midden van < 0,8 µm zorgen voor een eenvoudige reiniging. Schroef en moer zijn gemaakt van roestvast staal 1.4404 en verkrijgbaar in de maten M4 - M16. Klanten kunnen kiezen tussen een ongepolijste en een gepolijste uitvoering. De afdichtring die is gemaakt van POM is vooraf op de schroef resp. moer gemonteerd, maar kan apart worden besteld en vervangen. Deze is uitgevoerd in ultramarijn blauw (RAL5002). Om frequent reinigen mogelijk te maken, is het product bestand tegen reinigingsmedia met een pH-waarde van 4 tot 14 evenals sterke logen (bijv. 50 procent NaOH). Het systeem voldoet aan de richtlijnen conform EU10/2011 en FDA CFR2 en dankzij het temperatuurbereik van -20 tot 100 °C ook aan de eisen van Hygienic Design.