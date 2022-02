Hydraulisch bediende krimpschijf

Met de TAS-SHS-serie heeft TAS Schäfer een hydraulisch bediende serie krimpschijven beschikbaar, die overal in de aandrijftechniek worden toegepast. Ze zijn dankzij de snelle bediening en het veilige klemmoment geschikt voor toepassingen met herhaalde klemprocedures - bijvoorbeeld op testbanken. Verder is bijvoorbeeld de lage benodigde een belangrijk voordeel. TAS Schäfer is naar zeggen buiten de Benelux marktleider in conische spanelementen, krimpschijven en andere as-naafverbindingen, in de vliegtuig-, tandwielkast- voedsel-, papier- en de voedingsmiddelenindustrie. Andere toepassingen zijn er in de windenergie, transportbanen, mijnen en algemene aandrijftechniek.