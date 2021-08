Crashdempers voor eenmalig gebruik

De nieuwe crashdempers van ACE Stoßdämpfer voor eenmalig gebruik zijn gemaakt van aluminium of stalen buizen. Bij een crash vervormen de dempers en wordt de kinetische energie die hierbij vrijkomt in warmte omgezet. De energieopname bedraagt 98 procent. De crashdempers bieden bescherming bij noodstops en kunnen volgens de makers eenvoudig worden gemonteerd en na een crash gemakkelijk worden vervangen. In de aluminium uitvoering hebben ze een buitendiameter van 87,5 mm; in de stalen varianten 38 en 63 mm. Er zijn standaard tien basistypes leverbaar, met een energieopname in noodstoptoepassingen die varieert van 670 Nm/slag tot 11.200 Nm/slag. Afhankelijk van het type is de maximale slaglengte van de componenten tussen 45 mm en 160 mm, waarbij de geringe reactiekrachten van 13.000 N tot 70.000 N een doorslaggevende bijdrage aan de beveiliging van constructies leveren. In de praktijk kunnen deze waarden nog worden verbeterd door meerdere crashdempers parallel aan elkaar te monteren. Op aanvraag worden ook crashdempers verkrijgbaar geheel op maat gemaakt.