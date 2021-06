Hygiënische afstandskoppeling

De afstandskoppeling EWLC, met een totale lengte tot 3 m, heeft een in lengte verstelbaar tussenstuk van rvs A2 of A4, dat aan de eisen van de klant wordt aangepast.

De buis wordt verbonden met twee metalen balgkoppelingen van rvs A4. In veel gevallen kan de EWLC-afstandskoppeling worden gebruikt als spelingvrije verbinding, aandrijflijn of synchrone as. Uitlijnfouten, in het bijzonder parallelverdraaiingen, kunnen met dit type in een aanzienlijk bereik worden gecompenseerd. De halfschaal naven vergemakkelijken de montage en garanderen een veilige, krachtgesloten verbinding. De koppeling is torsiestijf en geschikt voor toerentallen tot 6000 min-1 bij een laag massatraagheidsmoment. De EWLC is leverbaar in 7 maten met een nominaal koppel tot 1200 Nm. Boringdiameters tussen 7 mm en 85 mm kunnen worden gehanteerd.

