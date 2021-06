Het ECA-gamma tweerijige tonlagers met gepatenteerd ontwerp van de lagerkooi zijn beschikbaar in asdiameters van 40 tot 130 mm. De geoptimaliseerde kooi vermindert de interne spanning en maakt een geleidingsring overbodig. Potentiële toepassingen zijn te vinden van transportbanden, tandwielkasten en staalproductie- machines, tot persen en machines die in de mijnbouw worden ingezet.

De nieuwe tonlagers zijn de opvolgers van de CAM-reeks, die één op één kan worden vervangen in bestaande oplossingen vervangen. De nieuwe generatie is voorzien van voorgevormde ´rollerpockets´ die onnodige rolbewegingen tijdens het werken aanzienlijk verminderen. De kooien zijn met precisie vervaardigd uit massief messing. Dit geoptimaliseerde kooiontwerp van NSK resulteert ook in minder spanning in het materiaal omdat de vorm van de kooi in evenwicht is met de sterkte van de rest van het lager. Bovendien voorkomt een haakje op het uiteinde dat de kogels kunnen wegglijden. Een ander belangrijk voordeel van het nieuwe lagergamma is de mogelijkheid om meer kogels met een grotere afmetingen op te nemen, waardoor de grootst mogelijke belastbaarheid bereikt wordt. De lagers garanderen verder een tot 47 procent hogere dynamische belasting en tot 22 procent meer statische belasting. De tot 20 procent hogere toelaatbare snelheden in vergelijking met standaard tonlagers heeft als bijkomend voordeel voor gebruikers, dat de bedrijfstemperatuur dankzij de standaard dimensionale stabiliteitsbehandeling tot 200 °C mag oplopen.

