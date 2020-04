Flensplaneetvertragingskasten

De PFHE-serie efficiënte (>97%) en onderhoudsvrije flensplaneet- vertragingskasten van Neugart kan uitgaande van een levensduur van 20.000 uur een radiale belasting van 5.150 N aan en een axiale belasting van 6.450 N. De kern van het ontwerp bestaat uit een voorgespannen dubbelrijig rollenlager.

Dit lager bevindt zich op een zo gunstig mogelijke positie ten opzichte van de last. De uitgaande flens is uitgevoerd volgens de norm EN ISO 9409-1 (zonder paspenboring) en garandeert een eenvoudige en snelle manier van montage.



Neugart maakt aan de motorzijde gebruik van een variabele aandrijfflens. Dit biedt de gebruiker de vrijheid om te kiezen voor een motortype van ‘eigen' motorfabrikant (B14 in overleg). Er is gebruik gemaakt van een IP65 radiale asafdichting, zodat hogedruk water en stof geen invloed hebben op de functionaliteit. De vertragingskast is daardoor ook geschikt is voor gebruik in ongunstige omgevingsomstandigheden. De PFHE serie is verkrijgbaar in drie framegroottes met een centreerringdiameter van 64, 90 of 110 mm aan de uitgangsflens. Er is keuze uit 16 leverbare overbrengingen: i = 3 .... 100:1.