Intelligente veiligheid voor kleine remmen

De Roba brake-checker module van Mayr werkt zonder sensoren. Hij detecteert de beweging van de ankerschijf door analyse van stroom en spanning en weet in welke toestand de rem zich bevindt. Naast schakeltoestand, temperatuur en slijtage bewaakt de module de inschakelafstand of de trekkrachtreserve; of de magneet nog steeds in staat is de ankerschijf aan te trekken. Met deze module worden meer parameters in kaart gebracht tijdens de monitoring dan met microschakelaars en sensoren. Bij het bereiken van de trekkrachtreserve geeft de brake-checker tijdig een waarschuwingssignaal, zodat een bepaalde bedrijfstijd voor de rem nog mogelijk is. Naast het signaal zelf kan de module bijvoorbeeld via een optische interface gegevens leveren over schakeltijd, stroom, spanning, weerstand, vermogen en relatieve aantrekkingsstroom. Aan de hand van dit laatste kunnen conclusies worden getrokken over de kritische bedrijfsomstandigheden van de rem. Met behulp van een evaluatieprogramma kan worden gezien of alles goed verloopt. Zo wordt bijvoorbeeld een te grote luchtspleet tijdig gedetecteerd.