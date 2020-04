Vertragingskasten voor AGV’s

Neugart komt met de NGV-serie compacte vertragingskasten voor toepassing in AGV’s. Dankzij het geïntegreerd ontwerp van een voorgespannen dubbelrijig rollenlager en een planetaire vertraging ligt het rollenlager vrijwel in lijn met het wiel en dus de radiale belasting. Resultaat is dat zeer hoge lasten kunnen worden opgevangen, zonder dat kostenverhogende aanpassingen in de constructie van het voertuig nodig zijn.

De planetaire overbrenging is een integraal onderdeel van de wielaandrijving. Het slim geconstrueerde concept biedt een compacte en betrouwbare oplossing met een minimale inbouwlengte. De vertragingskasten zijn uitgevoerd met een montageflens voor directe montage aan het chassis. Aan de motorzijde zit een flexibele motorflens voor een motortype van een ‘eigen' motorfabrikant (B14 in overleg).



De NGV-serie verkrijgbaar is drie framegroottes, voor wieldiameters van 160, 200, 250. Andere framegroottes zijn in voorbereiding. Als indicatie kan worden uitgegaan van typische lasten van 400-1200 kg. Om een optimale match te maken tussen de gewenste voertuigsnelheid en het motortoerental is er keuze uit negen overbrengverhoudingen: 9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40 en 64:1. Het wiel is uitgevoerd met een Besthane wielcoating. Dit polyurethaan elastomeer is geschikt voor gebruik bij temperaturen tussen -30 °C tot 70 °C en heeft een zeer lage rolweerstand.