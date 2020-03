AGV-vertragingskasten

Neugart komt met de NGV-serie compacte vertragingskasten voor AGV-toepassingen. Dankzij het geïntegreerd ontwerp van een voorgespannen dubbelrijig rollenlager en een planetaire vertraging ligt het rollenlager vrijwel in lijn met het wiel en dus de radiale belasting. Resultaat is dat zeer hoge lasten kunnen worden opgevangen. De planetaire overbrenging is een integraal onderdeel van de wielaandrijving. De serie is uitgevoerd met een montageflens voor directe montage aan het chassis. Aan de motorzijde zit een flexibele motorflens voor een motor van een ‘eigen' motorfabrikant (B14 in overleg). De NGV-serie is op dit moment verkrijgbaar is drie frame groottes: voor wieldiameters van1 60 mm, 200 of 250 mm. Als indicatie kan worden uitgegaan van typische lasten van 400-1200 kg. Eind januari 2020 volgt uitbreiding met nog eens twee frame groottes. De gebruiker kan kiezen uit negen overbrengverhoudingen: 9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40 en 64:1. Het wiel is uitgevoerd met een Besthane-wielcoating.