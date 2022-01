Positiemeting in hydraulische cilinders

De encoders uit de MAX-serie voor contactloze absolute positiemeting in hydraulische cilinders staan er volgens fabrikant Sick om bekend dat ze zelfs bij extreme omstandigheden betrouwbaar hun werk doen. De magnetostrictietechnologie (time-of-flight) maakt ze niet alleen slijtvast en zeer schokbestendig, maar brengt ook uitgebreide diagnosefuncties (bewaking van zuigerslagen, bedrijfsuren en maximale olietemperatuur) en een aanzienlijke verlaging van de operationele kosten binnen handbereik. Dankzij de behuizingen van respectievelijk 30 mm en 48 mm laten de MAX-encoders zich eenvoudig in bestaande cilinderconstructies plaatsen. De encoders zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen, bijvoorbeeld voor 12V of 24V DC. De meetlengte van de MAX30 bedraagt 1,5 m in stappen van 1 mm en van MAX45 tot 2,5 m. De speciale MAX48A-uitvoering beschikt over een rvs deksel en axiale kabeluitvoer. De encoder is leverbaar met onder andere analoge, CANopen-, SAEJ1939- en PWM-outputs.