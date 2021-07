Elektro-hydraulisch PTO-aggregaat

Hydro Leduc ontwerpt en maakt onder andere PTO (Power Take-Off) hydraulische pompen voor vrachtwagens. In nauwe samenwerking met klanten is voor dezelfde toepassing nu ook een elektrisch alternatief ontwikkeld: het GEP 7.3 elektro-hydraulisch aggregaat. Het aggregaat levert tot 14 kW en bestaat uit een 3-fase borstelloze elektromotor met geïntegreerde omvormer en een radiale hydraulische zuigerpomp met een cilinderinhoud van 7,3 cc-1. De GEP 7.3 is ontworpen voor een werkdruk tot 330 bar en kan continu worden gebruikt in toepassingen zoals vuilniswagens of heftrucks. Als eerste is nu een versie voor 24 VDC beschikbaar met standaard een ingangsstroom van 300 A, maar dit kan worden aangepast aan de wensen van de klant . Binnenkort komt ook een 48 VDC-model op de markt.