Online tool voor olieremmen en hydraulische remcilinders

Via de website van ACE is het nu mogelijk om olieremmen en hydraulische remcilinders voor de meest uiteenlopende toepassingen online te configureren. In de bijbehorende webshop kan de gewenste olierem of hydraulische remcilinder vervolgens met één muisklik worden besteld.

Net als bij de andere online tools van ACE is het gebruik van deze configurator eenvoudig en intuïtief. Of het nu gaat om hydraulische remcilinders zonder loze slag uit de HBS-serie of standaardoplossingen van de verschillende HB-types met 20% loze slag: parameters zoals de remkracht en de maximale drukkracht kunnen in de configurator met één klik worden geselecteerd. Bovendien kan de dempingsrichting (P, M en N) via het softwarepaneel worden aangeklikt, net als de bevestigingsonderdelen en montagetoebehoren.



Olieremmen en hydraulische remcilinders van ACE worden in tal van industriële toepassingen gebruikt als praktische hulpmiddelen voor de snelheidsregulering. Zo zorgen ze bijvoorbeeld voor voedingscontrole bij het zagen van metalen en voorkomen ze het stick-slip effect. Ook bieden ze bescherming tegen het schommelen en heen en weer zwaaien van kabelbanen en stabiliseren ze het onderstel van fietsen als stuurdemper.



De nieuwe configuratietool is te vinden op www.ace-ace.nl/nl/berekeningen/remcilinder-configurator.html