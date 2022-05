Motorstarters en -beveiligingen

De PKZM0 en PKE motorbeveiligings- schakelaars in het vermogensbereik tot 32A en de DILM en DILA magneetschakelaars tot 38A zijn nu ook verkrijgbaar met uiterst efficiënte Push-in klemmen. Push-in klemmen verkorten de bedradingstijd van deze componenten met 50 procent, in vergelijking met conventionele schroefklemmen. Ook zijn overeenkomstige MSC motorstartercombinaties met Push-in-aansluitklemmen verkijgbaar, waarmee de installatie- en bedradingskosten nog verder kunnen worden teruggedrongen Dankzij de identieke footprint kunnen apparaten met schroef- of Cage-klemmen eenvoudig worden vervangen zonder dat de DIN-rail of schakelkast opnieuw hoeft te worden ontworpen. De nieuwe motorbeveiligingen beschikken over dezelfde goedkeuringen en certificeringen als de modellen met schroefklemmen, waaronder bijvoorbeeld UL Type E. Bovendien is er ook een versie van de motorbeveiligingsschakelaar PKZM0 beschikbaar waarbij de voedingsklemmen voorzien zijn van schroefklemmen, terwijl de uitgaande klemmen voorzien zijn van Push-in klemmen. Dit maakt het zeer eenvoudig en kosteneffectief om meerdere apparaten via een driefasige kamrail te voeden en tegelijkertijd de voordelen van de Push-in technologie ten volle te benutten.