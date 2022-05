BLDC-servosystemen

De iSV2-serie borstelloze DC-servosystemen van Leadshine is leverbaar in een 200 W- en 400 W-uitvoering met een voorflens van 60 mm en in een 750 W-uitvoering met een 80 mm voorflens. De motoren zijn voorzien van geïntegreerde servoregelaar (24 VDC of 48 VDC). Hierdoor zijn ze volgens de leverancier uitermate geschikt voor mobiele applicaties met batterijvoedingen zoals AGV systemen, shuttles en machines in de land- en tuinbouw. Omdat er geen separate drive nodig is worden de servo-aandrijvingen ook toegepast in modulair opgebouwde apparaten en machines waarbij systemen eenvoudig uitgebreid kunnen worden zonder gebruik of aanpassing van een schakelkast. De servomotor is uitgevoerd met een 17-bits encoder en optioneel met een houdrem. De motor kan twee- tot driemaal worden overbelast voor versnellingen. De drive is voorzien van vier programmeerbare ingangen, twee programmeerbare uitgangen en een aansluiting voor een remweerstand. De serie is leverbaar met een CANopen- of Modbus (RS485)-aansluiting voor communicatie met bovenliggende besturingen, zowel snelheid- als positieregeling. De Modbus-uitvoering is ook geschikt voor puls-richting aansturing.