App en drive

Control Techniques komt met een nieuwe Commander S-frequentieregelaar en de naar eigen zeggen revolutionaire app (iOS en Android) met de naam Marshal. De app moet de manier veranderen waarop de gebruiker interageert (via NFC) met de regelaar.

Marshal maakt power on/off inbedrijfstelling mogelijk, zelfs wanneer de aandrijving nog in de doos zit. Klonen - parameters kunnen van de ene naar de andere aandrijving worden overgedragen - is er mee mogelijk. De app biedt tevens real-time diagnose, zelfs wanneer de aandrijving is uitgeschakeld en stap voor stap instructies helpen de gebruiker het probleem op te lossen en de aandrijving weer aan de gang te krijgen. De gebruiker kan ook bedradingsschema's en aandrijvingsconfiguraties delen als een PDF-bestand via e-mail of WhatsApp of andere messenger apps.



De Commander S zelf- met vijf jaar gratis garantie - is verkrijgbaar in drie frame-maten met een vermogensbereik van 0,18 kW tot 4 kW. Een ‘conformal' coatingproces beschermt de frequentieregelaar tegen vocht, corrosie en stof. Diverse essentiële functies zijn in de drive ingebouwd, zoals intelligente ventilatorregeling, onboard Modbus RTU en een geïntegreerd C1 EMC-filter. De regelaar voldoet aan de EU Ecodesign-verordening.