De compacte DM1 Micro General Purpose frequentieregelaar voor het vermogensbereik tot 22 kW is ontworpen voor het aansturen van pompen, ventilatoren en transportbanden, alsmede voor algemene machinebouwtoepassingen. De frequentieregelaar een van de kleinste apparaten in zijn klasse en kan in behuizingen van 200 mm worden geïnstalleerd. Ook zet nieuwe maatstaven in deze categorie. De frequentieregelaar met 100 kA kortsluitvaste uitgang beschikt over een STO-functie voor een noodstop en is standaard uitgerust met talrijke communicatieprotocollen. De standaard-versie wordt geleverd zonder keypad en STO-functie, maar bevat al wel een Modbus RTU-interface. De Pro-versie van de DM1 is uitgerust met een 7-segmenten keypad en een STO-functie (SIL2, PLd, Cat.3). Bovendien is de DM1-Pro standaard uitgerust met Modbus RTU, Modbus TCP, Ethernet IP, BACnet MSTP en BACnet IP. De frequentieregelaar kan ook worden aangesloten op het SmartWire-DT communicatiesysteem. Door middel van optiekaarten kan de DM1 ook worden uitgebreid met de protocollen Profibus, CANopen en DeviceNet, alsmede met een WLAN- of GSM-aansluiting.