De nieuwe frameloze servomotoren uit de ‘large’ cyber-kit lijn van Wittenstein zijn ontworpen voor directe inbouw in OEM-machines. Ze zijn volgens de makers slijtage- en spelingsvrij en hebben een hoge koppeldichtheid. De motoren zijn bedoeld voor toepassingen in de robotica, actuators en in het bijzonder in gereedschapmachines. De motoren in de spanningsklasse 560 V zijn verkrijgbaar in vier bouwgroottes van 290 mm tot 530 mm, in verschillende lengtes van 50 mm tot 200 mm en met vier holle asdiameters van 220 mm tot 420 mm. Met deze laatste kunnen kabels van bijvoorbeeld grijpelementen, sensoren en lichtgeleiders of pneumatische lucht- en vacuümbuizen ruimtebesparend in de machine worden gelegd. Geïntegreerde PT1000- en PTC-temperatuursensoren maken thermische conditiebewaking mogelijk. Dankzij de zeer hoge kopervulfactor van de stator varieert het maximumkoppel van deze voor het koppel geoptimaliseerde motoren van 1000 Nm tot meer dan 9000 Nm.