Corrosievaste lineaire modules

De SM01 lineaire modules zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen in de farmaceutische en voedingsmiddelen- industrie met hun in ‘place’ CIP- en SIP-reinigingsprocessen. Dankzij hun beschermingsklasse IP69 is een ‘wash-down' ook geen probleem voor deze modules met permanent geïntegreerde LinMot lineaire motoren en optionele rvs ‘MagSpring verticale lastcompensatie. Het motorhuis en montagedelen zijn uitgevoerd in rvs 1.4404 (AISI 316L). Naar keuze kunnen de geleidingsstangen uit oppervlaktegehard rvs worden gemaakt. De geleiding kan worden uitgerust met lineaire rvs kogellagers en levensmiddelsmering (NSF H1) of polymeerlagers met FDA-goedkeuring. De geringe doorbuiging van de modules is een optimale voorwaarde voor gebruik bij handling- en assemblagetaken. Met behulp van LinMot montagekits kunnen de aandrijfeenheden eenvoudig worden gecombineerd tot tweeassige systemen.