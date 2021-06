HVAC-frequentieregelaar

Control Techniques heeft de reeks industrie-specifieke frequentieregelaars uitgebreid met de H300, speciaal voor HVAC-toepassingen. De nieuwe reeks is volledig geoptimaliseerd voor ventilator- en compressorregelingen, met energetisch rendement als kernfunctie. De frequentieregelaars beschikken over specifieke functies. Dankzij bijvoorbeeld de Fire Mode blijft de regelaar in het geval van brand continu en ononderbroken werken. Hierdoor is de veilige afvoer van rook mogelijk en blijven de andere functies van de regelaar werken. De H300 werkt efficiënt in omstandigheden van min 20 graden tot 55 °C. Dankzij de ondersteuning voor BACnet- en Modbus RTU-protocollen integreert de H300 ook naadloos met automatiseringssystemen voor gebouwen. Dit kan worden uitgebreid met optiemodules zodat de H300 in bijna elk bestaand systeem of communicatieprotocol kan worden toegepast, zoals Powerlink, EtherNet I/P, Modbus TCP en Profinet en nog veel anderen. Bovendien is de frequentieregelaar volgens de makers een van de kleinste in zijn klasse, bij elk nominaal vermogen. Hierdoor wordt bespaard op ruimte en verhoogt het de flexibiliteit van montage. De H300 valt ook onder gratis vijfjarige garantieregeling.