Lineaire motoren voor ‘food en ‘farma’

De SSCP-serie lineaire motoren van LinMot beschikken behalve over de hygiënische voordelen die rvs (1.4404 (AISI 316L)) biedt, over een geïntegreerde montageflens. Het montagevlak van de flens zorgt voor een verbeterd thermisch gedrag en een vereenvoudigde montage. De rvs lineaire motoren (IP69) kunnen dankzij hun thermisch gedrag passief worden gekoeld. Dankzij het ontwerp is een vergrote rotordiameter mogelijk bij een vaste statorafmeting en dat resulteert in betere prestatiegegevens. De gebruiker heeft de keuze tussen zeer slanke motortypes, korte constructiemodellen of bijzonder krachtige aandrijvingen. Om condensvorming in de motor te voorkomen is de motorbehuizing onder vacuüm gegoten. Dankzij het modulaire ontwerp van de motoren is het lager eenvoudig te vervangen. De gebruikte polymeerlagers zijn speciaal ontworpen voor gebruik in de voedingsmiddelen- en farmaceutische sector en zijn goedgekeurd door de Amerikaanse Food & Drug Administration.