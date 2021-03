Actuatoren voor heftoepassingen

De ICON-actuatoren van Concens, beschikken over een geïntegreerde controller. De actuatoren zijn bedoeld voor gebruik in een industriële omgeving met communicatie via Modbus RTU. De nieuwe generatie heeft dezelfde afmetingen als de CON-actuatoren (CON35, CON50 en CON60). De eindgebruiker bepaalt tijdens de configuratie kleur, slaglengte (50 - 750 mm) en beschermingsgraad van de lineaire actuator. De ICON-actuatoren zijn vrij programmeerbaar. De actuatoren beschikken over intelligente bewakingsfuncties, zoals bescherming tegen overstroom van actuator en applicatie door middel van een interne slagbeperking. Specifieke wensen zoals klantspecifieke kabels en connectoren zijn mogelijk. Ook afwijkende lengtes en slaglengtes zijn leverbaar, evenals speciale montagebeugels en uitvoeringen met een verhoogde beschermingsgraad (IP68 en IP69), desgewenst in rvs 316 of als geluidsarme variant.