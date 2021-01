Servo-as met IIoT-functies

Lenze heeft komt met een ‘motion control’-concept op basis van de i950 inverter, de g700 planetaire tandwielkast en m850 synchrone motor. De slimme servo-as zoals de makers de combinatie omschrijven is volgens hen geschikt voor zowel de zeer nauwkeurige positioneringstaken als dynamische handling- en montagetoepassingen, robotica of conveyor oplossingen. Tegelijkertijd presenteert de i950 zich als een uitgebreide databron voor het Industrial Internet of Things (IIoT). De omvormer maakt het gebruik van extra sensoren overbodig. In plaats daarvan wordt de aandrijving zelf een sensor die de basis legt voor diensten zoals conditiebewaking. Gegevensverwerking voor conditiebewaking en predictief onderhoud kan worden uitgevoerd door de i950 gekoppeld aan de edge. IIoT betekent echter ook netwerken buiten de individuele machine om, bijvoorbeeld om verschillende systemen samen te monitoren, verschillende locaties centraal te onderhouden of te benchmarken. Met de x500 gateway, in combinatie met het X4 Remote-platform, krijgen machinebouwers een kant-en-klare cloudoplossing die continue conditiebewaking, machineonderhoud op afstand en gebruiksvriendelijk assetmanagement omvat. OEM's en gebruikers zijn vrij om de cloudaanbieder te kiezen om hun IIoT-platform te bouwen.