Korte rvs lineaire motoren

LinMot breidt de rvs serie lineaire motoren uit de met de korte PS01-37Sx60F-HP-SSC en de PS01-37Sx120F-HP-SSC met respectievelijk een slag van van maximaal 1455 en 1395 mm. Eerstgenoemde In de loop van het jaar zullen ook twee varianten van het grotere motortype PS01-48 op de markt worden gebracht. De rvs motoren zijn bij uitstek geschikt voor toepassingen in de voedselverwerkende en de farmaceutische industrie; het gebruikte glijlagermateriaal is FDA-goedgekeurd. Is aansluiting van een waterkoelsysteem niet gewenst of noodzakelijk is, biedt de verbeterde thermische dissipatie van het motorontwerp mogelijk uitkomst. De geïntegreerde montageflens biedt het nodige oppervlak voor een efficiënte warmteafvoer. Bovendien resulteert de grotere diameter van de slider (lengte 1600 mm) in een toename van de piek- en continue kracht (respectievelijk 128 N en 24/32 N voor de 37Sx60F en 255 N en 47/60 N voor de 37Sx120F).