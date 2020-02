LinMot korte motoren in RVS

LinMot breidt zijn roestvrijstalen serie uit met korte lineaire motoren, PS01-37Sx60F-HP-SSC en de PS01-37Sx120F-HP-SSC. De toevoeging van de roestvrijstalen optie maakt het gebruik in de voedselverwerkende industrie en de farmaceutische industrie mogelijk.

LinMot producten zijn verkrijgbaar bij Groneman in Hengelo. De nieuwe motoren zijn geschikt ruwe of corrosiegevoelige omgevingen zonder aansluiting op een waterkoelsysteem en worden gereinigd met alle standaard industriële reinigingsmiddelen.

De thermische dissipatie van de motoren is verbeterd. De geïntegreerde montageflens maakt een flexibele montage in verschillende posities mogelijk en biedt oppervlak voor een efficiënte warmteafvoer. Bovendien resulteert de grotere diameter van de slider in een toename van piek- en continue kracht. De statoren behoren met een totale lengte van 120 mm of 180 mm tot de meest compacte uitvoering in de roestvrijstalen serie. Om de vorming van vochtcondensatie in de motor te voorkomen, wordt het motorhuis onder vacuüm gegoten. Hierdoor blijft de stator vrij van luchtbellen, waarin zich als gevolg van veranderende temperaturen condensatie zou kunnen vormen. Door de modulaire opbouw kan het lager eenvoudig worden vervangen. Het glijlagermateriaal is ontworpen voor de voedings- en farmaceutische industrie en is FDA-goedgekeurd.

Voor de constructie van een complete lineaire geleidingseenheid biedt LinMot roestvrijstalen geleiding.

In de loop van het jaar zullen ook twee varianten van het grotere motortype PS01-48 op de markt worden gebracht.