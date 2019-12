Opbouwregelaars

De EID Nano eenfasige opbouwfrequentie- regelaars zijn direct op te bouwen op de meeste soorten draaistroommotoren tot een vermogen van 2,2 kW: klemmenkast er af en regelaar er op. Met een PC, smartphone of tablet is de EID-serie gemakkelijk draadloos te besturen en in te regelen.

De opbouwregelaar biedt het betere rendement en motorprestaties van een driefasen motor ten opzichte van een eenfase motor, ondanks de eenfase voeding. Naast toerentalsturing stemt de regelaar de motorstroom af op het benodigde vermogen en levert daarnaast een hoog aanloopkoppel.



Dankzij de modulaire opbouw van de regelaar is het ontwerp relatief eenvoudig aan specifieke klantbehoeften aan te passen. Zo is bijvoorbeeld een potmeter en/of schakelaar in de regelaarsbehuizing op te nemen. Door het optioneel ingebouwde EMC-filter is de regelaar moeiteloos te integreren in bestaande elektrische installaties zonder hierbij andere apparatuur te storen. Gezien het maximaal te leveren vermogen is de EID Nano vooral geschikt voor licht industriële toepassingen.