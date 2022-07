Bedrijven krijgen meer kans om mee te doen in techniekonderwijs

Om meer jongeren voor techniek te laten kiezen, komt het kabinet met extra financiële ruimte voor initiatieven van bedrijven die jongeren interesseren in de techniek. Bedrijven krijgen voortaan meer kans om mee te doen aan Sterk techniekonderwijs (Sto). Dit programma stimuleert dat scholen samen met ondernemers aantrekkelijk technisch onderwijs aanbieden, zodat jongeren een goede vmbo-opleiding krijgen die aansluit op de praktijk.

Er is een groot tekort aan technische vakmensen in het bedrijfsleven. Minister Dennis Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) verlaagt hiervoor de verplichte cofinanciering van 10 naar 7,5 procent. Door deze norm te verlagen krijgen bijvoorbeeld kleine bedrijven in de regio meer kans om mee te doen.

Wiersma: "Met een technische opleiding kun je volop werk vinden en een dik belegde boterham verdienen. Nederland kan bovendien elk technisch talent goed gebruiken. Ons land staat voor uitdagende veranderingen, of het nu gaat om digitalisering of om het verduurzamen van woningen. Ik roep ondernemers van grote en kleine bedrijven op om samen met docenten te bouwen aan sterk techniekonderwijs dat echt bij de leerling past."

Samenwerking scholen en bedrijven

Het programma Sterk techniekonderwijs stimuleert dat scholen in het vmbo samen met het mbo en lokale bedrijven intensief samenwerken en zo aantrekkelijk en bereikbaar techniekonderwijs aanbieden. Met een sterk aanbod van techniekonderwijs op het vmbo krijgen jongeren een stevige basis om een vervolgopleiding te doen en uiteindelijk een goede baan te vinden. Met het verlagen van de verplichte cofinanciering geeft de minister scholen en bedrijven ook extra ruimte na de coronapandemie.

Ondernemers kunnen geld geven of zorgen voor bijvoorbeeld begeleide stageplaatsen of gastlessen geven. Coronamaatregelen, zoals thuiswerken, maakten de begeleiding ter plekke vaak onmogelijk. Daardoor vreesden sommige scholen dat ze de verplichte tien procent cofinanciering niet zullen halen. Sterk techniekonderwijs bestaat sinds 2020. Ruim 580 vmbo-scholen doen met 1000 bedrijven mee in 78 regio's. Het kabinet heeft hiervoor 100 miljoen per jaar beschikbaar gesteld. Dat geld gaat onder meer naar machines (bijvoorbeeld een 3D-printer), materialen, aanstelling van docenten en professionalisering van hun vak.