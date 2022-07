Voetbalrobots TU Eindhoven scoren in Bangkok

De RoboCup, het wereldkampioenschap voor autonome robots, is voor studententeam Tech United van de TU Eindhoven een groot succes geworden. Zowel de voetbalrobots – met namen als Lieke Motors, Jackie Groenestroom en Vivianne Wielema – als zorgrobot HERO prolongeren in Thailand hun wereldtitel.

Daarmee is Tech United voor de zesde keer wereldkampioen robotvoetbal. Bij de zorgrobots was het de tweede WK-titel. Teamlid Laura van Houtum van Tech United spreekt van een ‘zeer succesvol WK'. "We zijn ontzettend trots dat we twee wereldtitels hebben veroverd. Het laatste WK was in 2019 in Sydney, de afgelopen drie jaar waren uitdagend. Door corona was de universiteit regelmatig dicht en konden we als team minder vaak bij elkaar komen. Toch hebben we weer grote stappen gezet, daar zijn we heel erg trots op."

Klasse apart

In het robotvoetbal waren de Eindhovense robots dit jaar duidelijk een klasse apart, veel wedstrijden werden met grote cijfers gewonnen. Ook de finale werd zeer overtuigend gewonnen: het werd 15-0 tegen een ander team uit Nederland, de Falcons van de Veldhovense chipfabrikant ASML. In een eerdere confrontatie, tijdens de voorrondes, wonnen de ASML Falcons nog met 4-3, maar dit had alles te maken met een fout in de software die Tech United in die wedstrijd parten speelde en in de finale was verholpen. Lieke Motors was de ster in de eindstrijd met 5 doelpunten.

Tijdens het WK robotvoetbal spelen de robots geheel autonoom wedstrijden van vijf tegen vijf door gebruik te maken van sensoren en andere innovatieve software. Afgelopen jaar verbeterde Tech United de voetbalrobots op verschillende vlakken, zoals dribbelen en verandering van de tactiek tijdens de wedstrijd. Het uiteindelijk doel van het team is om in 2050 met autonome voetbalrobots de menselijke wereldkampioen te kunnen verslaan.

Foto: Tech United

Spannende finale

De finale bij de zorgrobots was een stuk spannender, maar uiteindelijk won HERO nipt van zijn tegenstander TidyBoy, een robot ontwikkeld door Zuid-Koreaanse studenten van verschillende universiteiten. Tijdens het toernooi moesten de zorgrobots verschillende huishoudelijke taken uitvoeren in de zogeheten @Home-competitie, zoals het vuilnis buiten zetten en mensen verwelkomen. Daarnaast beoordeelde een jury in de finale zelf bedachte uitdagingen, zoals de buurvrouw inlichten bij een ongeval.

De zorgrobot kan veel, zoals mensen herkennen en objecten oppakken, maar de testomgeving van Tech United op de TU Eindhoven is bekend terrein. Het team is daarom telkens bezig met het verbeteren van de software zodat HERO in elke omgeving goed functioneert. In Bangkok kreeg de robot te maken met een nieuwe locatie en andere objecten, maar was daar uiteindelijk goed op voorbereid.