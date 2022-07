Metaalindustrie tegen Europese plannen om lithium als giftig te labelen

De Europese metaalindustrie heeft zich kritisch uitgelaten over een EU-voorstel om lithium als ‘giftig’ te classificeren. Lithium geldt als een cruciaal element voor de batterijen van elektrische voertuigen en een label ‘giftig’ zou funest zijn voor de Europese competitiviteit.

Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) heeft voorgesteld om lithium voortaan de classificeren als ‘categorie 1A reproductietoxine'. De organisatie wil zowel lithiumcarbonaat, -hydroxide en -chloride van dit label voorzien omdat ze de vruchtbaarheid en het leven van ongeboren kinderen kunnen schaden.

Een groep van zeven Europese metaalorganisaties, waaronder Eurometaux en de International Lithium Association (Ilia), hebben kritisch gereageerd en hun bezorgdheid geuit. Dat bericht Financial Times. In een schrijven aan de Europese Commissie stellen de organisaties dat het wetenschappelijk bewijs ‘te zwak' is om zo'n strenge classificatie te ‘rechtvaardigen.'

Het label ‘giftig' zou bovendien ernstige gevolge hebben op de Europese concurrentiepositie en de Green-Dealdoelstellingen frustreren. Binnen de vergroening in Europa is er namelijk een belangrijke rol weggelegd voor de decarbonisatie van het wagenpark. Elektrificatie van het wagenpark speelt daarbij een essentiële rol en lithium-batterijen spelen in deze auto's een wezenlijke rol. Lithium wordt onder andere gewonnen in Zuid-Afrika en Australië.

Het voorstel van het ECHA werd eerder dit jaar aan de Europese Commissie voorgelegd. Een definitief besluit wordt eind 2022 of begin 2023 verwacht.