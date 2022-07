Japanse ruimtehabitats creëeren zwaartekracht door hard rond te draaien

In Japan zijn ruimtehabitats ontworpen die zwaartekracht creëeren met middelpuntzoekende kracht. Volgens de Japanners kunnen zoogdieren zich zonder zwaartekracht misschien niet voortplanten. Ook zouden mensen en dieren die opgroeien in een zwaartekrachtloos milieu nooit naar de aarde kunnen.

In feite is het Japanse ontwerp een gigantische snel ronddraaiende doorzichtige bal. Met zijn grazige weides en vrolijke zeilbootjes doet het er gezellig aan. Wel een beetje klein misschien, maar bij succes kan de bal wellicht oko groter worden uitgevoerd. De mens komt en gaat er met een ruimtetrein die diverse ballen aandoet.

Het plan van onderzoekers van de Universiteit van Kyoto en aannemer Kajima Corp. is vorige week gepresenteerd in de Japanse krant Asahi.

"Er is geen plan zoals dit in de plannen voor ruimteontwikkeling van andere landen", zegt Yosuke Yamashiki, directeur van het SIC Human Spaceology Center van de Universiteit van Kyoto. "Ons plan vertegenwoordigt belangrijke technologieën die cruciaal zijn om ervoor te zorgen dat mensen zullen in de toekomst naar de ruimte kunnen verhuizen."

Het team is van mening dat zwaartekracht absoluut essentieel is voor het welzijn van toekomstige ruimtebewoners. "Zonder zwaartekracht kunnen zoogdieren zich misschien niet voortplanten en ontwikkelen hun baby's zich misschien niet goed", zegt het team in een persverklaring. "Als een persoon groeit in een omgeving met nul of een lage zwaartekracht, zou zijn lichaam veranderen, zodat hij niet op aarde zou kunnen staan."

"Naarmate het idee om in de ruimte te leven realistischer wordt, is het probleem met de lage zwaartekracht, waarvan ik me intuïtief bewust werd toen ik een kind was, een probleem dat we moeten overwinnen", zegt Takuya Ono, projectdocent bij het centrum en een senior onderzoeker bij Kajima.

Ruimtetransport voor maan, Mars en aarde

De ruimtetrein wordt ook voorzien van kunstmatige zwaartekracht. Hij zal stoppen bij stations op aarde, de maan en Mars en beweegt middels lineaire of raketmotoren die hem van het ene station naar het andere lanceren. Wanneer je tussen de planeten en de maan reist, wordt elke wagon ingepakt in zeshoekige capsules om blootstelling aan kosmische straling te voorkomen.

De onderzoekers zijn zich ervan bewust dat hun plannen erg futuristisch zijn en zeggen dat ze pas in de 22e eeuw mogelijk zullen worden. "Maar we zijn vastbesloten om het plan te realiseren, zodat het nuttig zal zijn voor de mens."