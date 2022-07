Verenigde Staten wil export ASML naar China stoppen

Amerika wil de export van ASML immersie-chipmachines naar China een halt toe groepen. Washington zou deze export beperking hebben gevraagd tijdens een bezoek van de Amerikaanse onderminister Don Graves voor handel in mei aan ons land. Het lijkt de volgende saga strategische strijd om chips die nu aan de gang is tussen VS, Europa en China.

Persagentschap Bloomberg meldt dat Amerika aan ASML gevraagd heeft de verkoop van zijn oudere deep ultraviolet lithografie-systemen (DUV) aan China te staken. Die machines worden gebruikt bij het maken van chips die worden ingezet voor de productie van auto's, telefoons, computers en robots. Een blokkade zal Chinese fabrikanten en daarmee de overheid flink onder druk zetten.



Het is niet de eerste keer dat de Amerikaanse overheid, die het verzoek zou hebben gedaan tijdens een zakenreis aan ons land in mei, bij ASML aanklopt. Eerder werd al de export van de nieuwe generatie, geavanceerde ultraviolet lithografie-systemen (EUV) aan banden gelegd. Deze export wordt tegengehouden doordat de Nederlandse overheid geen exportvergunning uitreikt. Of de Nederlandse overheid akkoord gaat met de uitbreiding van de zwarte China lijst, is onbekend. Een verdere uitbreiding van de handelsbelemmeringen kan onze handelsrelaties met China vertroebelen.

War on chips

Het Amerikaanse verzoek aan Nederland drijft de strategische wedloop om de productie van chips verder op het spit. China, Europa en Amerika voeren een hevige strijd om een dominantie in de chip-technologie te verkrijgen. ASML is een belangrijke producent van machines voor de productie van chips. Het is de grootste producent van lithografiesystemen - machines die een cruciale stap uitvoeren in het creatieproces van de halfgeleiders.

Imec ook benaderd

De Belgische zakenkrant De Tijd meldt dat ook imec van Amerika het verzoek heeft gekregen om de relaties met China tot een minimum te beperken. De Amerikaanse onderminister Don Graves voor handel zou in mei ook dit onderzoeksinstituut hebben benaderd.