Siemens en Nvidia werken aan industriële metaverse

Siemens (industriële automatisering en software, infrastructuur, bouwtechnologie en transport) en NVIDIA (versnelde graphics en artificiële intelligentie), kondigen een uitbreiding van hun partnerschap aan om het industriële metaverse en het toenemende gebruik van AI-ondersteunde technologie voor ‘digital twins’ mogelijk te maken. Dat kan helpen om de industriële automatisering naar een hoger niveau te brengen.

Als eerste stap in deze samenwerking willen de ondernemingen Siemens Xcelerator, het open digitale businessplatform, verbinden met Nvidia Omniverse, een platform voor 3D-design en -samenwerking. Dat zal bijdragen tot een industrieel metaverse met op fysica gebaseerde digitale modellen van Siemens en realtime AI van Nvidia , waarin ondernemingen sneller en met meer vertrouwen beslissingen kunnen nemen.

De toevoeging van Omniverse aan het open ecosysteem Siemens Xcelerator zal het gebruik van digital twins versnellen om productiviteits- en procesverbeteringen te creëren tijdens de productie- en productlevenscycli. Ondernemingen van elk formaat zullen digital twins met realtime prestatiegegevens kunnen gebruiken; innovatieve industriële IoT-oplossingen kunnen creëren; bruikbare inzichten uit analyses kunnen benutten aan de edge of in de cloud; en de technische uitdagingen van morgen kunnen aanpakken door visueel rijke totaalsimulaties toegankelijker te maken.

"Wanneer ze worden ingebed in het industriële metaverse, bieden deze fotorealistische, op fysica gebaseerde digital twins een enorm potentieel om onze economieën en industrieën te transformeren door een virtuele wereld te bieden waarin mensen kunnen interageren en samenwerken om echte problemen op te lossen. Via dit partnerschap zullen we het industriële metaverse tot realiteit maken voor ondernemingen van elke omvang", aldus CEO Roland Busch van Siemens. "Al meer dan tien jaar helpt onze ‘digital twin'-technologie klanten in alle sectoren om hun productiviteit te verhogen en vandaag bieden we de meest uitgebreide digital twin in de sector aan. Wanneer Siemens Xcelerator is verbonden met het Omniverse, zullen we een realtime, immersief metaverse mogelijk maken, dat hard- en software van edge tot cloud verbindt met de rijke gegevens van de software en oplossingen van Siemens."

"Siemens en Nvidia delen de gemeenschappelijke visie dat het industriële metaverse de digitale transformatie zal stimuleren. Dat is slechts een eerste stap in onze gezamenlijke inspanningen om deze visie reëel te maken voor onze klanten en alle onderdelen van de wereldwijde productie-industrie", aldus Jensen Huang, CEO van Nvidia. "De verbinding met Siemens Xcelerator zal het Omniverse en AI-ecosysteem van Nvidia openstellen voor een heel nieuwe wereld van industriële automatisering, die wordt gebouwd met de mechanische en elektrische software-, IoT- en edge-oplossingen van Siemens."

Dit partnerschap brengt complementaire technologieën en ecosystemen samen om het industrieel metaverse te realiseren. Het platform Siemens Xcelerator verbindt mechanische, elektrische en softwarematige domeinen doorheen de product- en productieprocessen en maakt de convergentie van IT en OT mogelijk.

Nvidia Omniverse is een AI-ondersteunde, fysiek gesimuleerde virtuele wereld op industriële schaal, die voor het eerst volledig getrouwe, live ‘digital twin' mogelijk maakt. Nvidia AI, dat wereldwijd door meer dan 25.000 bedrijven wordt gebruikt, is de intelligentiemotor van Omniverse in de cloud en autonome systemen aan de edge. Nvidia Omniverse en AI zijn ideale rekenmotoren om de complete ‘digital twin' van Siemens Xcelerator voor te stellen.