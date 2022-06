Geleidelijk meer developer boards dan industriële computers

Meer over

Oorspronkelijk ontworpen voor privé-gebruik, worden developer boards ook steeds meer gebruikt in industriële omgevingen. Ze zijn eenvoudig te programmeren, niet duur en worden ondersteund door een enorme gemeenschap ontwikkelaars. Maar hoe worden developer boards eigenlijk gebruikt in de Nederlandse productiesector? Reichelt elektronik bevroeg 1500 bedrijven uit de productiesector, waarvan 250 in Nederland, om daar achter te komen.

Developer boards worden ook steeds populairder in de Nederlandse industrie: de overgrote meerderheid (92%) gebruikt ze nu in hun eigen bedrijf. Slechts een op de vijftig bedrijven (2%) zegt niet van plan te zijn deze boards te gaan gebruiken. Terwijl de voorstanders vooral de opensourcesoftware (48%) en het eenvoudig programmeren (42%) roemen, zijn de tegenstanders kritisch over de datatransmissie.

Vijfentwintig procent zegt af te zien van het gebruik van developer boards vanwege de lage transmissiesnelheden. Bovendien zijn ontbrekende functies en veiligheidszorgen veel genoemde redenen (24%) om geen developer boards te gebruiken.

Shields maken het developer board industrieel klaar

Met name shields en HATs worden vaak gebruikt om developer boards voor industrieel gebruik te upgraden. 90 procent van de bedrijven upgrade de boards met de volgende functies:

64% - Uitbreiding van verbindingen en mogelijke transmissieprotocollen

55% - Robuuster ontwerp voor de industriële omgeving

40% - Snellere gegevensoverdracht

11% - Speciale functies zoals microfoons, 3D motion tracking of energiebeheer



41% zegt in de toekomst robuustere singleboardcomputers en microcontrollers te willen zien. Nederlandse bedrijven zien ook meer potentie in betrouwbare oplossingen voor cybersecurity (45%) en kwaliteitscontroles volgens industriële normen (41%).

Gaan developer boards de traditionele industriële computers vervangen?

Nederlandse bedrijven gebruiken hun developer boards vooral voor industriële toepassingen (43%). Maar ook voor domotica (38%) en robotica toepassingen (38%). De meeste nemen hun toevlucht tot developer boards van Raspberry Pi (56%), Banana Pi (34%) of Google (31%). Veel bedrijven zien de dominantie van Raspberry Pi echter wankelen: op de vraag welke fabrikant in de komende vijf jaar waarschijnlijk het grootste marktaandeel zal hebben, werden Google en Raspberry Pi evenveel genoemd (38%). Zelfs de absolute wisseling van de wacht ten opzichte van industriële computers lijkt niet meer zo ver weg. Bijna alle (86%) van de ondervraagde besluitvormers ziet developer boards als een serieuze concurrent voor de tot nu toe veelgebruikte industriële computers.

De omvang van de onderneming bepaalt het gebruik

Bij een vergelijking van het gebruik van developer boards tussen de verschillende bedrijfsgrootten valt op dat vooral middelgrote bedrijven met tussen de 500 en 1000 werknemers (97%) developer boards gebruiken. Men kan vaststellen dat vooral kleine bedrijven hun boards overwegend voor industriële toepassingen en ontwikkeling van prototypes gebruiken. Zij hebben met 60% het grootste aandeel. De grootste Nederlandse bedrijven daarentegen geven de voorkeur aan domotica (50%) en AI- of gegevensverwerking at the edge (58%).

Een kijkje in de kristallen bol

"Developer boards worden in de Nederlandse industrie al op grote schaal gebruikt", vertelt Sven Pannewitz, Productmanager Development Boards & Vehicle Accessories bij reichelt elektronik. "Veel besluitvormers zien ze zelfs als serieuze concurrentie voor de industriële computers die nog steeds de voorkeur genieten. Met de voortschrijdende automatisering van productieprocessen en het toenemend aantal toepassingsgebieden zou het aantal developer boards in de toekomst nog verder kunnen toenemen. Als fabrikanten erin slagen aan de wensen van de industrie te blijven voldoen, zal het gebruik van developer boards binnenkort de norm zijn."