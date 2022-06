IJsland krijgt 's werelds grootste CO2-afvangmachine voor omgevingslucht (video)

Climeworks is begonnen met de bouw van zijn nieuwste en grootste faciliteit voor het opvangen en opslaan van CO₂uit omgevingslucht. De 'Mammoet' staat in IJsland en heeft een capaciteit van 36.000 ton per jaar. Climeworks streeft naar een capaciteit van meerdere megatonnen in 2030 en enkele gigatonnen in 2050.

2

Mammoth is Climeworks' 18project en de 2commerciële fabriek. In september 2021 begon het bedrijf met de activiteiten van Orca, de eerste fabriek in zijn soort en nu nog de grootste CO-afvangmachine voor omgevingslucht ter wereld. Mammoth bouwt voort op de technologische lessen van Orca en zal op zijn beurt weer technische ervaring te bieden voor de volgende opschalingsstappen die het bedrijf voor ogen heeft.

Hoe verwijder je koolstofdioxide uit de atmosfeer?

Eerst wordt met een ventilator lucht in de collector gezogen. Kooldioxide wordt opgevangen op het oppervlak van een zeer selectief filtermateriaal. Als dit vol is, wordt de collector gesloten en de temperatuur verhoogd tot 80 à 100 °C. Hierdoor komt de kooldioxide vrij. CO₂-opslagpartner Carbfix zorgt vervolgens voor de permanente ondergrondse opslag van de koolstofdioxide.

De machines bestaan ​​uit modulaire CO₂-collectoren die gestapeld kunnen worden om machines van elk formaat te bouwen. Ze worden aangedreven door hernieuwbare energie of energie uit afval. Volgens een onafhankelijke levenscyclusanalyse is de grijze uitstoot lager dan 10%, wat betekent dat van de 100 ton koolstofdioxide die uit de lucht wordt opgevangen, ten minste 90 ton permanent wordt verwijderd en slechts tot 10 ton opnieuw wordt uitgestoten.

CEO Jan Wurzbacher: "Toonaangevende wetenschappelijke studies geven aan dat tegen het midden van de eeuw 10 miljard ton koolstofdioxide per jaar uit de lucht moet worden verwijderd. Directe luchtafvang is een oplossing die kan helpen dit doel te bereiken. Om directe luchtafvang op te schalen naar de vereiste niveaus, moeten we vandaag beginnen en #actnow."