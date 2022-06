Brunel Solar Team verdubbelt efficiëntie elektrische motor met nieuwe spoelconfiguratie

Brunel Solar Team heeft zijn nieuwste zonneauto, de Nuna 11s, voor het eerst uitgerust met een zelf ontworpen en gebouwde motor. Die kan met hetzelfde gewicht tot twee keer zoveel vermogen leveren als de oude motoren.

Specificaties van de motor:

Accu en zonnepaneel

Specificaties van de accu

De motor dankt zijn efficiëntie aan een nieuwe configuratie van de spoelen. Deze technologie wordt nog niet in de auto-industrie gebruikt, maar biedt veel potentie. Het Brunel Solar Team hoopt met de krachtige motor voldoende voorbereid te zijn op de grote hoogteverschillen tijdens de acht dagen durende Sasol Solar Challenge, iets waar zij tijdens de laatste race tegenaan liepen.• Direct drive double air gap motor• 2x meer vermogen per kg t.o.v. de vorige motor• Geïntegreerd in het wiel• Ingebouwde remOok de accu is maar liefst de helft lichter (20 kilo) dan vorige edities, en daarbij betrouwbaarder en veiliger. Het zonnepaneel op de auto is geoptimaliseerd om zo efficiënt mogelijk te werken in alle omgevingen en weersomstandigheden. Diodes in het paneel maken het mogelijk bepaalde zonnecellen over te slaan. Hierdoor kunnen de zonnecellen in het paneel heel nauwkeurig in- en uitgeschakeld worden. Waar traditionele zonnepanelen bij schaduwbedekking zichzelf automatisch volledig of in zones uitschakelen, maakt deze nieuwe uitvinding het mogelijk om alleen het schaduw bedekte gedeelte van het paneel uit te schakelen. Hierdoor kan het paneel te allen tijde optimaal energie opwekken.• Lithium-ion cellen• 20 kilo lichter t.o.v. vorig jaar

Specificaties van het zonnepaneel:

• Oppervlakte: 4 m²

• Type: silicium

• Efficiëntie: 25%



Veel onbekende factoren



Tijdens de race in Zuid-Afrika krijgt het team te maken met grote hoogteverschillen en alle soorten weersomstandigheden, zoals een bochtig en steil gebergte en een beschaduwd regenbos. Teamstrateeg Remco Dirks: "Normaliter kunnen wij ons hier ruim van te voren op voorbereiden en onze strategie optimaliseren. Maar om de race dit jaar nog spannender te maken zijn er voor het eerst een blind stage, een half blind stage en een marathon stage aan de route toegevoegd. Op de avond van de vierde racedag horen wij de route van dag vijf pas. Hierdoor moeten wij ons energieverbruik en opwekking in de dagen daarvoor strategisch balanceren, om zo op alle mogelijke routes voorbereid te zijn. Ook een stuk route van dag zeven (de half blind stage) zal pas bekend worden op de avond van dag zes. Tijdens de marathon stage mogen er ‘s nachts maar drie teamleden aan de auto sleutelen om die op de volgende dag voor te bereiden, waar normaal met het hele team aan gewerkt mag worden. Al met al vormen de nieuwe stages een enorme uitdaging waar we ons als team al maanden op voorbereiden."

Overige specificaties:

• Type: A-symmetrische driewieler

• Afmetingen: 3.5 x 1.8 x 1.05 M

• Gewicht: Onder de 150 Kg