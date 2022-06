Carrier viert de 100e verjaardag van de uitvinding van de centrifugale koelmachine technologie

Willis Carrier in 1950 met de eerste gebouwde centrifugale koelmachine, die toen al 27 jaar in bedrijf was in de Onondaga Pottery Company in Syracuse, New York. Carrier Corporation kocht de unit terug om hem te schenken aan het Smithsonian Institution in Washington D.C., waar hij nog steeds aanwezig is.

Op de avond van 22 mei 1922 nodigde Willis Haviland Carrier 300 mensen uit in een metaalplaatwerkerij in Newark (VS) voor een gratis maaltijd en een bokswedstrijd, gevolgd door de onthulling van de eerste centrifugale koelmachine. Vandaag viert Carrier de 100e verjaardag van de uitvinding van de centrifugale koelmachine die op vele manieren de moderne wereld mogelijk maakte.

"De doorbraak van Carrier's uitvinding opende de weg naar een grootschalige comfort airconditioning met een verbeterde efficiëntie van proceskoeling", verklaart Gaurang Pandya, President, Commerciële HVAC-afdeling bij Carrier. "Elke dag bouwen we voort op dit erfgoed en innoveren we de volgende stap doelgericht om voor te blijven op de veranderende normen met de kracht van de digitale technologie, intelligenter gebruik van IoT met als doel klanten te helpen commerciële HVAC-oplossingen te ontwikkelen die nauw aansluiten op hun eigen bedrijfsdoelstellingen."

Het concept van Carrier om centrifugale koeling te combineren met een shell, een nieuw type condensor en een koelmachine op eenzelfde frame verbeterde proceskoeling in fabrieken. Na de eerste installatie van drie centrifugaal machines in 1923 in de chocoladefabriek van Philadelphia werd de Innovatie van Carrier al snel gebruikt als proceskoeling voor kunstzijdefabrikanten in India en crackerfabrieken in Mexico.

In 1924 verwezenlijkte Carrier zijn droom van comfortkoeling toen eigenaars van een warenhuis in Detroit centrifugaal koelmachines toevoegde. Centrifugale koeltechnologie levert een betrouwbare en voordelige comfortlucht aan het publiek in theaters, winkels, restaurants, sportzalen, op schepen, in ziekenhuizen en kantoorgebouwen.

Een tiental jaar later had proceslucht via centrifugale koeling zijn weg gemaakt in meer dan 200 bedrijfssectoren. De productie van levensmiddelen en dranken werd veiliger, ziekenhuizen comfortabeler en gezonder en er konden nieuwe levensreddende geneesmiddelen, zoals penicilline, worden ontwikkeld.

Door het leveren van nauwkeurige temperaturen en luchtvochtigheid heeft de centrifugale koeltechnologie de infrastructuur van het moderne digitale tijdperk gesteund, inclusief alle soorten elektronica, halfgeleiderchips, datacenters en robotica. Deze nieuwe uitvindingen en technologieën zouden niet hebben kunnen bestaan zonder deze technologie.

Ofschoon de fundamentele fysica van centrifugaal technologie al een eeuw lang niet is veranderd, hebben de ingenieurs van Carrier continu gewerkt aan nieuwe ontwikkelingen in de centrifugale koeltechnologie. Momenteel leveren de AquaEdge 19DV watergekoelde koelmachines van Carrier energie-efficiëntie met opties voor vrije koeling en warmteterugwinning. Hiermee wordt de energiebesparing van het systeem verhoogt met een koelmiddel met laag aardopwarmingsvermogen. De compacte watergekoelde AquaEdge 19MV biedt een breed werkbereik. Beide machines zijn voorzien van EquiDrive tweefasige aangrenzende compressortechnologie voor een lager energieverbruik.

De Carrier HVAC-technologie bouwt verder aan de toekomst met digitaal toegepaste systemen en aangesloten regelaars, bedrijfsprocesspecifieke aanbiedingen, efficiënte hoogbouwwoningen, gezonde gebouwen met automatiseringssystemen en duurzaamheidsoplossingen Ga voor nadere informatie over de geschiedenis van de centrifugale koelmachine naar carrier.com/100.