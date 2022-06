Start-up SolvGE presenteert 's werelds eerste waterstofperoxideconcentrator

De SG-1 is produceert in iets minder dan 24 uur tot 1 kg van 95% H2O2-concentratie, een wereldprimeur.

SolvGE lanceerde 's werelds eerste 1KG/dag waterstofperoxideconcentrator. De SG-1 is in staat om in iets minder dan 24 uur tot 1KG van 95% H2O2-concentratie te produceren. SolvGE wil waterstofperoxide als dienst leveren aan een breed scala aan industrieën. Het bedrijf beschouwt peroxide als de groenste oxidator en energetische chemische stof en wil het gebruik van giftige chemicaliën uit de industrie bannen.

De technologie van SolvGE kan de procesefficiëntie verbeteren in een groot aantal industriële toepassingen, zoals propyleensynthese, pulpbleken, siliconenreiniging, passiveringsprocessen, geurproductie. SolvGE gebruikt één kerntechnologie van on-site H 2 O 2 om meerdere giftige chemicaliën zoals chloor, fluor, kaliumdichromaat, salpeterzuur en zwavelzuur te vervangen.

Oxidatieve processen vinden over de hele wereld plaats en deze technologie kan de procesefficiëntie en duurzaamheid kosteneffectief verbeteren. Uiteindelijk wil SolvGE mensen in staat stellen om basisbronnen als water en zonlicht te gebruiken om zichzelf te voorzien van duurzame middelen voor energieopwekking, -opslag en -opwekking voor veelzijdige toepassingen.

Team SolvGe: ‘Duurzaamheid in de samenleving vraagt ​​om vooruitgang op alle fronten. Onze technologie kan een cruciale rol spelen bij het helpen van industrieën om hun chemische processen duurzamer te maken. We zijn verheugd om de interesse van industriepartners te zien in de vooruitgang die we boeken. Onze teams en onze partners hebben een missie om groene energie op te lossen. De presentatie van de SG-1 is een grote stap voorwaarts.'