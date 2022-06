Drone Delivery Services koopt eerste waterstofdrone van Europa voor medisch vervoer (video)

Vanuit een bijdrage door het Nationaal Programma Groningen (NPG) heeft Drone Delivery Services (DDS) in samenwerking met Hive.Mobility en de Provincie Groningen een waterstofdrone kunnen aanschaffen bij HyFly. Het is de eerste waterstofdrone die deze Noord-Nederlandse fabrikant heeft ontwikkeld en gebouwd.

Egbert Swierts van Drone Delivery Services: "Voor de toepassingen van het duurzaam vervoeren van medische goederen is in Europa nog nooit eerder een waterstofdrone ingezet. Drone Delivery Services heeft de ambitie om dit als eerste mogelijk te gaan maken". DDS is een startup die gelooft in gepast inzetten van het luchtruim voor snelle, betrouwbare en veilige levering van essentiële producten voor iedereen.

In het programma @North van de drie Noordelijke provincies staat autonoom vervoer centraal. Naast testen op het water, de weg en op het spoor wordt er ook ingezet op autonoom vliegen. Binnen dit programma zal DDS zich de komende jaren richten op het testen en valideren van autonome vliegtechnieken. Het gaat hier om innovatieve oplossingen zoals het slim en duurzaam vervoeren van medische goederen of spoedpakketten met drones. In dit programma wordt er gekeken naar routes in landelijke gebieden in de provincies en mogelijk naar de Waddeneilanden.

De drone

HyFly (Drachten) biedt hybride drones aan die verticaal kunnen starten en landen en die tijdens de vlucht vliegen als een normaal vliegtuig. De VTOL-drone is speciaal bedoeld voor het transport van urgente goederen in uitdagende omgevingen zoals steden en offshore-omstandigheden. Om een hoog laadvermogen over lange afstanden te vervoeren, is hij uitgerust met een voortstuwingssysteem met waterstofbrandstofcellen. Het tandem-kantelvleugelconcept maakt windbestendig gebruik mogelijk in compacte gebieden zoals daken in steden: